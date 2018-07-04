PİYASALAR – Enflasyon sonrası dövizler yükselişte

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz (DHA) – Enflasyonun Haziran ayında yıllık 15.39 düzeyine yükselmesinin ardından dövizlerde dün başlayan yükseliş bugün de sürüyor.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.6650 lira ve en yüksek 4.7198 lirayı gören dolar, 4.70 – 4.71 lira bandında,

- en düşük 5.4393 lira ve en yüksek 5.5075 lirayı gören euro, 5.49 – 5.50 lira aralığında,

- en düşük 6.1582 lira ve en yüksek 6.2355 lirayı gören sterlin 6.22 – 6.23 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) endeksi güne günlük yüzde 0.21 artışla 96 bin 795 puandan başladı.

İstenmeyen zirve…

İş Yatırım\'ın, \"İstenmeyen zirve...\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Seçim sonuçları sonrası pozitif ayrışmamız kısa sürdü\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Son 15 yılın zirvesine çıkan enflasyon verisi sonrası Türkiye varlıkları yeniden dünyadan negatif ayrışmaya başladı.

\"Salı günü döviz piyasasında ve yerel tahvillerde açık ara en kötü gelişmekte olan piyasayız.

\"Döviz bazında bakıldığında Borsa İstanbul’da da durum çok farklı değil.

\"Enflasyon şoku sonrası Merkez Bankası’nın ilave sıkılaşmaya gidip gitmeyeceği ve ekonominin başına kimin geçeceği önümüzdeki dönemde Türk lirasının ve genelde piyasaların seyrinin belirlenmesinde etkili olacak.\"