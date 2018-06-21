Piyasalar – Dövizler güne sakin devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran (DHA) – Güne yüzde 0.04 artışla 94 bin puanın üzerinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) öğle saatlerinde günlük yüzde 0.34 artışla 94 bin 871 puanda.

Erken işlemlerde en düşük 4.7292 lirayı gören dolar 4.7681 liraya kadar yükseldikten sonra 4.77 – 4.76 lira aralığında işlem görüyor.

Euro, en düşük 5.4738 lira ve en yüksek 5.5137 lirayı gördükten sonra 5.49 – 5.50 lira aralığında işlem görüyor.

Sterlin de Bank of England’ın (BoE) Türkiye saatiyle 14:30’da açıklanacak olan faiz kararı öncesinde, en düşük 6.2329 lirayı ve en yüksek 6.2705 lirayı gördükten sonra 6.25 – 6.26 lira aralığına döndü.

Alnus Yatırım’ın Anket kirliliği…” başlıklı günlük piyasa bülteninde Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri ile ilgili anket kirliliği sebebiyle küresel piyasalarda görülen yükselişe katılamadığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya piyasaları yaralarını sarmaya çalışıyor. Güçlü şirket karlarını arkasına alan Wall – Street yükselişini sürdürüyor.

“Avrupa borsalarında tepki alışları başladı. Asya piyasalarında satış baskısı yavaşlayarak olsa devam ediyor.

“Türkiye piyasaları sosyal medyada mantar gibi türeyen anket kirliliğinin baskısı altında dünya piyasalarındaki yükselişe katılamadı. Eurotahvil piyasasındaki alışlar dışında dikkatimizi çeken bir gelişme yok.”