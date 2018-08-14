Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ağustos (DHA) – ABD ile süren gerilimlere paralel haftaya yükselişle başlayan dövizler, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi ekonominin farklı kurumları tarafından alınan önlem ve yapılan açıklamalar sonrası Salı erken işlemlerde yüzde 4.0’ın üzerinde düştü.

Gün sonuna yaklaşırken dolar 6.41, euro 7.33, sterlin 8.23 liraya kadar geriledi. Dövizler ABD ile süren gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan Türkiye’ye ilişkin yaptığı açıklama sonrası sert yükselmiş, Pazartesi günü dolar 7.11, euro 8.12 ve sterlin 9.06 liranın üzerini görmüştü.

gün içinde 95 bin puanın üzerine kadar yükselen Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) ise kapanış saatine yaklaşırken günlük yüzde 0.76 artışla 93 bin 392 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.97 artışla 100 bin 864 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 5.46 düşüşle 21.45 düzeyine döndü.

Öğle sonrası işlemlerde;

- dolar en düşük 6.4182 ve en yüksek 6.9627 lirayı gördükten sonra 6.52 - 6.53 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3363 ve en yüksek 7.9442 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2329 lira ve en yüksek 8.8905 lirayı gördükten sonra 8.35 – 8.36 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.06 düşüşle 96.33 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.21 düşüşle 1.1386 düzeyinde.

Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla Türk lirası likidite yönetimi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler aldı.

Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan, yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildi.

BDDK yurt içi bankaların Türk lirası verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyeceğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden kişiler hakkında soruşturma başlattı. İçişleri bakanlığı 346 sosyal medya hesabına ilişkin adlı soruşturma başlattı.

Sosyal medyada dolaşan “Dövizlerin devlet eliyle liraya çevrilmesi” ve “Dolar kurunun sabitlenmesi” iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) da yayınlanan yazılı açıklamasında söylenti niteliğindeki haberlere itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Borsa İstanbul’da ise “yukarı alım” kuralının uygulama alanını genişletti ve bugünden itibaren kuralın BIST 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanabileceği duyuruldu.