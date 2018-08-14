Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ağustos (DHA) – ABD ile süren gerilimlere paralel haftaya yükselişle başlayan dövizler, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi ekonominin farklı kurumları tarafından alınan önlem ve yapılan açıklamalar sonrası Salı erken işlemlerde yüzde 4’ün üzerinde düştü.

Erken işlemlerde dolar 6.54, euro 7.47, sterlin 8.37 liraya kadar geriledi. Dövizler ABD ile süren gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan Türkiye’ye ilişkin yaptığı açıklama sonrası sert yükselmiş, Pazartesi günü dolar 7.11, euro 8.12 ve sterlin 9.06 liranın üzerini görmüştü.

Haftaya yüzde 1.13 düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) ise Pazartesi gününü yüzde 2.38 düşüşle 92 bin 685 puandan kapattı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 9.78 düşüşle 98 bin 915 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.62 artışla 22.69 düzeyine yükseldi.

Öğle sonrası işlemlerde;

- dolar en düşük 6.5405 ve en yüksek 6.9627 lirayı gördükten sonra 6.55 - 6.56 lira aralığında,

- euro en düşük 7.4782 ve en yüksek 7.9442 lirayı gördükten sonra 7.50 – 7.51 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.3775 lira ve en yüksek 8.8905 lirayı gördükten sonra 8.40 – 8.41 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.15 düşüşle 96.18 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.13 artışla 1.1425 düzeyinde.

Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla Türk lirası likidite yönetimi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler aldı.

Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan, yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildi.

BDDK yurt içi bankaların Türk lirası verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyeceğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden kişiler hakkında soruşturma başlattı. İçişleri bakanlığı 346 sosyal medya hesabına ilişkin adlı soruşturma başlattı.

Sosyal medyada dolaşan “Dövizlerin devlet eliyle liraya çevrilmesi” ve “Dolar kurunun sabitlenmesi” iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) da yayınlanan yazılı açıklamasında söylenti niteliğindeki haberlere itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Borsa İstanbul’da ise “yukarı alım” kuralının uygulama alanını genişletti ve bugünden itibaren kuralın BIST 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanabileceği duyuruldu.