Piyasalar domino taşı gibi devrildi

Piyasa kahininden acı reçete

Finansal kıyamet kehaneti

Koç'tan işsizlik uyarısı

Bankaların nefesi bile takipte

Aylar sonra hükümet IMF ile görüşmeye çalışıyor

Krize karşı kim, nasıl tedbirler aldı

Onlar Türkiye'nin nakit zengini şirketleri

Petrol fiyatları tepetaklak

OPEC’in üretimi kısma eğilimi kaygı yarattı

Rus şirketlerinin kaybı 230 milyar dolar

Çin ve Japonya piyasaya 3 trilyon dolar aktaracak

Rus parlamentosu 86 milyar dolarlık paketi onayladı

Japonya IMF'ye yardım edebileceğini söyledi

Dünya borsaları göçmeye devam ediyor

Küresel mali kriz Macaristan’ı da vurdu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 7,72 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi günü 28.495,93 puandan kapattı. Borsa endeksi günün tamamında 2.382,78 puan geriledi.Böylece Bileşik Endeks 22 Ağustos 2005 Pazartesi gününden bu yana ilk kez günü 28.000 puanlı sevilerden tamamlamış oldu. Endeks en son 22 Ağustos 2005 günü kapanışta 28.951,44 puan olmuştu.İMKB'de önceki Cuma gününe göre haftalık kayıp yüzde 17,53, 2007 sonuna göre kayıp yüzde 48,69 olarak gerçekleşti.Serbest piyasada dolar akşam saatlerinde 1,42 YTL’den, Euro ise 1,92 YTL’den işlem gördü.Güne 1.43-1.44 YTL aralığında başlayan bir ara 1.41'e doğru gerileyen dolar öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Dolar akşam saatleri itibariyle düne göre yüzde 2.5 artışla 1.4200 YTL'den el değiştiriyor.Dolar dün akşam saatlerinde 1,3750 YTL'den Euro ise 1,8800 YTL'den işlem gördü.Tahvil ve bono piyasasında 23 Haziran 2010 vadeli kağıdın bileşik faizi ise sabah yüzde 21.07’den açıldıktan sonra yüzde 20.50’ye kadar geriledi. Ancak öğleden sonra yeniden yüzde 21 seviyesinin üstüne çıktı.Dünkü düşüşün devamı geldi ve borsalar yüzde 8'e yaklaşan kayıplarla güne başladı.İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan New York Wall Street’te Dow Jones Endeksi 663 puan düşerek 7,915 puana geriledi. Standard&Poor's 500 endeksi yüzde 7'den ve Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 5'den fazla değer kaybetti.Küresel çapta alınan önlemlerin dünya ekonomisinin durgunluğa girmesini önleyemeyeceği korkusu borsalarda sert düşüşlere neden oldu.Tam bir panik havası hakim. İngiltere ve Almanya'da bir ara yüzde 10'a ulaşan düşüş şimdilerde yüzde 8-9 aralığında dengelendi.Asya’da da bugün yoğun bir satış baskısı yaşandı. Tokyo Borsası’nda yüzde 9.6, Hong Kong Borsası’nda da yüzde 7.2’lik kayıp oldu.Parite ağırlıklı olarak 1.35-1.36 bandında hareket ediyor.Küresel büyümenin yavaşlayacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatlarında şok bir düşüş yaşandı. Yüzde 6'yı aşan düşüşler izlenirken ABD tipi petrolün varil fiyatı 81 dolara gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesine indi. Son üç ayda petrolde yaşanan düşüş yüzde 50'ye dayandı.Kriz zamanlarında güvenli liman olarak görülen altının ons fiyatı yüzde 2 artışla 931 dolara kadar çıktı.Dün ABD borsalarında yaşanan düşüşün yansımaları çok ağır oldu. Tüm borsalar bir kez daha yıkılırken, etkileri içeride de hissediliyor.Dün seans sonuna doğru artan satış baskısına karşın günü az da olsa yükselişle tamamlamayı başaran borsada bugün açılış beklendiği gibi sert bir düşüşle oldu. Endeks güne yüzde 8.9 düşüşle başlarken 28 bin 379 puana kadar geriledi. Borsa ilk bir saatin ardından kayıplarını yüzde 6 seviyesinde dengelemeye çalışırken seans sonuna kadar bu eğilimini korudu. İMKB ilk seansı yüzde 6 düşüşle 29 bin 28 puandan tamamladı.Ancak ikinci seansta yeni bir satış dalgası etkili oldu. Yurtdışında satıişların artması ile İMKB bir kez daha yönünü aşağıya çevirirken, kayıp yüzde 8'i geçti. Borsa 28 bin 500'ün hemen altından işlem gördü.Uzmanlar, 30 bin puanda borsanın desteği bulunduğunu ancak endeksin hızla bu seviyenin altına geldiğini belirtiyor. Teknik olarak bakıldığında endekste desteğin 29 bin 700 ve 28 bin 200'de bulunduğunu anlatan uzmanlar, direnç seviyeleri olarak ise 31 bin 400 ve 32 bin 500'ü işaret ediyor.Borsada gün boyunca yurtdışı gelişmelerin takip edildiğini belirten uzmanlar, özellikle Avrupa borsalarındaki hareketler ve ABD'den gelen haberlerin içeride de yönü belirlediğini söylüyor.Piyasada panik halinin etkili olduğunu ifade eden uzmanlar, özellikle yabancı yatırımcıların bir an önce parasını alıp güvenli limanlara yönelmek istediğine işaret ediyor. Ancak Türkiye'deki yüksek faiz ve yerli yatırımcıların satışları Türk Lirası'nın aşırı değer kaybını biraz olsun önlüyor.Meksa Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, piyasalardaki fiyatlamaların rasyonel olmadığının altını çizerek, borç riski ve likidite riskinin daha fazla ön plana çıktığını söyledi. Washington'da G7 ülkelerinin toplantısına işaret eden Turşucu, "Piyasalarda panik havasını dağıtıcı bir dizi önlem konusunu görüşecekler. Bu toplantının sonucunu görmemiz gerekiyor. Toplantı sonucunda önemli bazı açıklamaların yapılacağını tahmin ediyorum. Piyasaların gelecek hafta daha iyimser olacağını ve bir toparlanma yaşanacağını düşünüyorum" dedi.Küresel finansal kriz nedeniyle Japonya'da orta ölçekli bir sigorta şirketi iflas etti. İlk kez Japonya'da bir mali şirket krize kurban gitti.İflas eden sigorta şirketi Yamato Life Insurance'ın Başkanı Takeo Nakazono, şirketin iflasından derin üzüntü duyduğunu söyledi.Yaklaşık 2,7 milyar dolar borcu bulunan Yamato'nun, 1000 kadar çalışanı bulunduğu ve bireysel poliçe hesaplarının 10 milyar dolar olduğu belirtildi.Ekonomi Bakanı Kaoru Yosano gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şirket, ülkemizdeki sigortacılık sektöründeki en küçük şirket" dedi.Bu arada Washington'da bugün başlayacak G-7 ve IMF toplantılarına katılmak için ABD'de bulunan Shoichi Nakagawa, mali düzenleme kurumu yetkililerine, en son Japonya'da 1990 yılındaki bankacılık krizi sırasında kullanılan banka kurtarma yasasını incelemeleri talimatı verdi.Nikkei gazetesi, yeniden canlandırma yasasının bölgesel bankalara yardım amacıyla 10 trilyon yen (100 milyar dolar) tutarında bir fon oluşturmak amacıyla kullanılabileceğini yazdı.Japon hükümeti zaten 18 milyar dolarlık bir ekonomik teşvik paketi hazırlamıştı.