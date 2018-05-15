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Ekonomi

PİYASALAR –Dolar ve euro tarihi rekorlarını tazeledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi

15 Mayıs 2018 16:38

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi. Gün ortasında dolar 4.4048 liraya, euro da 5.2516 liraya kadar tırmandı.
Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükselişi, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor. Piyasaların gözü bugün, Hazine\'nin çıkacağı iki ihaleye özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinde olacak.
Dolar Endeksi dün, bu ayın başında gördüğü 92.243\'lük en düşük düzeyinden yüzde 0.1 ile hafif yükselerek 92.647 düzeyine çıkarken, ABD\'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi de yalnızca 1 bazpuanlık artışla 3.001 düzeyine, euro da yüzde 0.1 artışla 1.1932 dolara çıktı.
Öğle saatlerinde, dolar 4.40 - 4.41 lira ve euro da 5.25 - 5.26 lira aralığında yeni rekor düzeylere yakın hareket ederken, dün tahvil bono piyasasında yüzde 14\'e yakın kapanın gösterge 10 yıllık tahvil ve yüzde 16.10\'a yükselen iki yıllık tahvilde bugünkü gelişmeler de izlenecek.
Borsa İstanbul Endeksi ( BİST100) de yeni güne günlük yüzde 1.07 düşüşle 102 bin 265 puandan başladıktan sonra öğle saatlerinde 102 bin 213 puandan işlem görüyor.

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