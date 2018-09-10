PİYASALAR – Dolar 6.45, euro 7.50 ve sterlin 8.42 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Eylül (DHA) – Haftaya yüzde 0.28 artışla 93 bin 533 puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), kapanışa yaklaşırken yüzde 1.05 düşüşle 92 bin 292 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.04 düşüşle 96 bin 528 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.05 artışla yüzde 19.95 düzeyine çıktı.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.3894 ve en yüksek 6.4976 lirayı gördükten sonra 6.45 – 6.46 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3794 ve en yüksek 7.5112 lirayı gördükten sonra 7.50 – 7.51 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2540 lira ve en yüksek 8.4199 lirayı gördükten sonra 8.42 – 8.43 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.31 düşüşle 95.10 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.51 artışla 1.1608 düzeyinde.