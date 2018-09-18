PİYASALAR – Dolar 6.38, euro 7.46 ve sterlin 8.39 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) açıklaması öncesinde, Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, döviz kurları yükseldi.

Merkez Bankası\'nın bir önceki hafta politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75\'ten yüzde 24\'e yükseltmesinin ardından, dolar 6.0137 liraya, euro 7.0077 liraya sterlin de 7.8692 liraya kadar gerilemişti.

Yeni güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 735 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100)öğle saatlerinde yüzde 1.05 artışla 95 bin 343 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.71 artışla 99 bin 838 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.37 artışla yüzde 19.04 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- en yüksek 6.4062 lira ve en düşük 6.3056 lirayı gören dolar, 6.38 - 6.39 lira aralığında,

- en yüksek 7.3599 lira ve en düşük 7.3599 lirayı gören euro, 7.46 - 7.47 lira aralığında,

- en yüksek 8.4169 lira ve en düşük 8.2883 lirayı gören sterlin, 8.39 - 8.40 lira aralığında hareket ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.09 artışla 94.59 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.04 düşüşle 1.1679 düzeyinde.