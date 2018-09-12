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Ekonomi

PİYASALAR – Dolar 6.37, euro 7.38 ve sterlin 8.29 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Eylül (DHA) – Güne yüzde 0

12 Eylül 2018 18:15

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Eylül (DHA) – Güne yüzde 0.57 artışla 92 bin 701 puandan başladı.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.57 artışla 95 bin 700 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.77 artışla 93 bin 103 puana yükseldi.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.33 artışla 95 bin 468 puanda.
10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.20 düşüşle yüzde 20.37 düzeyine döndü.
Gün ortası işlemlerinde;
     - dolar en düşük 6.3508 ve en yüksek 6.4703 lirayı gördükten sonra 6.37 – 6.38 lira aralığında,
     - euro en düşük 7.3787 ve en yüksek 7.4982 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında,
     - sterlin en düşük 8.2551 lira ve en yüksek 8.4227 lirayı gördükten sonra 8.29 – 8.30 lira aralığında işlem görüyor.
DOLAR endeksi yüzde 0.11 artışla 95.21 düzeyine yükseldi.
EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.17 düşüşle 1.1585 düzeyinde.

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