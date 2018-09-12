PİYASALAR – Dolar 6.35, euro 7.36 ve sterlin 8.26 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Eylül (DHA) – Güne yüzde 0.57 artışla 92 bin 701 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.1 düşüşle yeniden 92 bin puan düzeyine kadar çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.30 düşüşle 93 bin 920 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.13 düşüşle yüzde 20.18 düzeyine döndü.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.3307 ve en yüksek 6.4703 lirayı gördükten sonra 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3442 ve en yüksek 7.4982 lirayı gördükten sonra 7.36 – 7.37 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2444 lira ve en yüksek 8.4227 lirayı gördükten sonra 8.26 – 8.27 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.05 artışla 95.15 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.09 düşüşle 1.1596 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Tasarruf Moduna Geçiş” başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Hacmin düşük, volatilitenin az olduğu son günlerde piyasaların gözü, yarın açıklanacak olan faiz kararına odaklanmış durumda.

“Bu noktada TCMB\'nin bir dizi karar alması bekleniyor. Politika Faizinde piyasada ortalama beklenti 375 baz puanda. Bizim beklentimiz 500 baz puan. Maksimum beklenti ise 750 baz puan!

“Ekonomide Tasarruf moduna geçiş sürüyor. Ağustos başında bakan Albayrak ”Kamuda yüzde 30’a varan tasarruf hedefleniyor” demişti. Bugün Cumhurbaşkanlığı\'ndan kamuda tasarruf genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini komisyonlar vasıtasıyla yapacak. Bu komisyonlar da yılda 4 kez sonuçları Cumhurbaşkanlığına bildirecek. Bu arada dünkü kabine toplantısı sonrasında sözcü Kalın: \"Ekonomi ile ilgili bir panik havası yok. Kasım ayı içerisinde ikinci 100 günlük icraat programı açıklanacak\" dedi.

“Bugün yurt içerisinde veri takvimi sakin, fakat global tarafta ekonomi takvimi yoğun ve kur açısından önem sarf etmekte. Euro tarafında TSI 12:00\'da Sanayi Üretimi, ABD tarafında da 15:30\'da ÜFE Verisi (bk: yüzde 0.2) ve 17:30\'da Ham petrol stokları verisi ve 21.00\'de Bej Book raporu takip edilecek. Ayrıca FED üyesi Bullard 16:30\'da Lael Braniard 19:45 de konuşacak.”