PİYASALAR – Dolar 6.12, euro 7.06 ve sterlin de 8.01 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Enflasyonun beklentilerin oldukça üzerinde artışla Eylül\'de yıllık bazda yüzde 24.52\'ye tırmanmasının ardından 10 kuruş dolayında yükselen dövizlerdeki yükseliş yavaşladı. Gün içinde 93 bin puana kadar gerileyen Borsa İstanbul Endeksi, kapanışa doğru 94 bin puan düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yıllık yüzde 46.15 yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar veri ertesinde en düşük 6.1044 ve en yüksek 6.2136 lirayı gördükten sonra erken işlemlerde 6.12- 6.3 lira,

- euro veri ertesinde en düşük 7.0377 ve en yüksek 7.1480 lirayı gördükten sonra erken işlemlerde 7.06 - 7.07 lira,

- sterlin veri ertesinde en düşük 7.9907 ve en yüksek 8.0869 lirayı gördükten sonra erken işlemlerde 8.01 - 8.02 lira düzeyinde hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.15 düşüşle 94 bin 354 puandan başladıktan sonra, kapanışa yaklaşırken yüzde 0.29 artışla 94 bin düzeyine yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.73 artışla 103 bin 536 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.60 seviyesine kadar yükseldi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 26.38 düzeyinde.