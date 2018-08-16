T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PİYASALAR –  Dolar 5.89, euro 6.74 ve sterlin 7.53 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamlelerinin etkisiyle dolar 5

16 Ağustos 2018 11:55

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\'nın (TCMB) hamlelerinin etkisiyle dolar 5.9223, euro 6.7160 ve sterlin de 7.5435 liraya kadar çekildi.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.8600 ve en yüksek 6.0385 lirayı gördükten sonra 5.89 - 5.90 lira aralığında,
- euro en düşük 6.6958 ve en yüksek 7.8818 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.50 lira ve en yüksek 7.70 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında işlem görüyor.
DOLAR endeksi yüzde 0.26 düşüşle 96.44 düzeyine döndü.
EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.39 artışla 1.1391 düzeyinde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirAğustos DHAABDBankacılık DüzenlemeDenetleme Kurumu BDDKTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMBErkenDOLAREURODOLAR
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24