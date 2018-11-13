PİYASALAR – Dolar 5.47, euro 6.15 ve sterlin de 7.05 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Dövizler Borsa İstanbul Endeksi açılışı öncesinde gün için en yüksek düzeylerine yakın hareket ediyor.

Erken işlemlerde;

- dolar, en düşük 5.4555 ve en yüksek 5.4785 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.48 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1290 ve en yüksek 6.1644 lirayı gördükten sonra 6.15 – 6.16 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 7.0209 ve en yüksek 7.0613 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Global Piyasa Etkileri” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe alıcılı seyirle başlasa da, ikinci seans başlangıcında yurtdışına gelen satışlar doğrultusunda günü yüzde 1.5 düşüşle 91 bin 445 seviyesinden sonlandırdı.

“Satışların genele yayıldığı piyasada tepki alımları cılız oldu.

“Kur cephesinde ise Dolar spot endeksindeki yükselişle 18 ayın zirvesi olan 97.5 seviyelerine geldi.

“Bu artışa istinaden gelişmekte olan para birimlerinin birçoğu dolara karşı değer kaybederken, lirada sınırlı kaldı.

“Dün yurt içerisinde Eylül ayı cari denge verisi açıklandı. Piyasa beklentisine paralel 1.83 milyar dolar fazla açıklanırken, yıllıklandırılmış açık 46.05 milyar dolara geriledi.

“Bir süredir iyileşmenin devam ettiği cari dengede; ithalattaki yavaşlama ve altın ticaretindeki azalma başlıca nedenler arasında.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa dönüşünde uçakta gazetecilere verdiği röportajda Halkbank, Kaşıkçı cinayeti ve yerel seçim konularında açıklamalar yaptı. Halkbank konusunda Trump’ın ‘’Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı? \" şeklinde yanıt verdiğini belirtildi.

“Euro bölgesinde ise gündemde İtalya bütçe tartışmaları ve Brexit konusu var. Avrupa Birliği\'nin İtalya\'ya bütçesini revize etmesi için tanıdığı süre bugün sona eriyor. Alınacak karara dair gelişmeler kur cephesinde etkili olması beklenmektedir.

“Yeni güne başlarken endeksin global piyasalara paralel negatif seyirle açılış yapmasını beklemekteyiz.”

