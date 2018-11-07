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Ekonomi

PİYASALAR – Dolar 5.38, euro 6.17 ve sterlin de 7.07 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Dövizler, Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulmasının ardından başlayan gerilemeyle, dolar 5

07 Kasım 2018 12:44

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Dövizler, Türkiye\'nin İran ambargosundan muaf tutulmasının ardından başlayan gerilemeyle, dolar 5.30 liraya, euro 6.05 liraya ve sterlin de 6.92 liraya kadar indikten sonra, Salı günü açıklanan enflasyon verisi sonrasında yeniden hafif yükseldi.
Erken işlemlerde;
- dolar, en düşük 5.3398 lirayı, en yüksek 5.4028 lirayı gördükten sonra 5.38 - 5.39 lira,
- euro, en düşük 6.1133 lirayı, en yüksek 6.1848 lirayı gördükten sonra 6.17 - 6.18 lira,
- sterlin, en düşük 7.0150 lirayı, en yüksek 7.0854 lirayı gördükten sonra 7.07 - 7.08 lira aralığında hareket ediyor.

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