PİYASALAR – Dolar 5.37, euro 6.07 ve sterlin 6.76 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Dövizler, bugün açıklanacak işgücü ve sanayi üretim endeksleri ile Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri öncesinde, geçen haftanın kapanış düzeyine yakın hareket ediyor.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3349 lirayı ve en yüksek 5.4222 lirayı gördükten sonra 5.37 – 5.38 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0629 lirayı ve en yüksek 6.1298 lirayı görükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7513 lirayı ve en yüksek 6.8329 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, yurtiçinde sanayi üretimi ve küresel piyasalarda euro bölgesi enflasyon rakamları dikkat çekiyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Aralık ayında beklentilerin hafif üstünde artış ile 52.4 düzeyinde gerçekleşti.

“Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 5.4 arttı.

“Japonya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi beklentilerin hafif üzerinde artış ile yüzde 2.9 seviyesinde gerçekleşti.

“Almanya’da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Aralık ayında beklentilerin altında 51.5 düzeyinde gerçekleşti.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre 0.4 puan geriledi ve 51.4 düzeyinde gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Kasım ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0.2 arttı. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 arttı. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı Kasım ayında beklentilerin altında yüzde 78.5 oldu. ABD’de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Kasım ayında bir önceki aya göre geriledi ve 53.9 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Merkez Bankası tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu verilerine göre, 2018 Ekim sonu itibariyle özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 9.1 milyar dolar azalarak 213 milyar dolar ve kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2.7 milyar dolar azalarak 15.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

“Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu BB ve not görünümü negatif olarak korudu.

“Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda artan oynaklık ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.3349 - 5.4211 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3604 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.94 düşüş ile 90 bin 529 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti.”