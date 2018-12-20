PiYASALAR – Dolar, 5.30, euro 6.05 ve sterlin de 6.72 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri beklendiği gibi 0.25 baz puan arttırarak faiz koridorunu 2.25 – 2.50 aralığına yükseltmesiyle, dövizler güne, Çarşamba gününün kapanış düzeyinin altında başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2823 lirayı ve en yüksek 5.3222 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0096 lirayı ve en yüksek 6.0712 lirayı görükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6601 lirayı ve en yüksek 6.7347 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Fed Sonrası Gözler İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 arttı.

“İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 2.3 arttı. İngiltere’de açıklanan enflasyon verisi 20 ayın en düşüş seviyesine geriledi.

“ABD’de açıklanan Mevcut Ev Satışları verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 artış ile 5.32 milyon olarak gerçekleşti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gerçekleştirdiği Aralık ayı toplantısı sonrasında yayımlanan karar metninde, Fed’in politika faiz oranında piyasa beklentisine paralel 25 baz puan artışa gittiği ve faiz koridorunu yüzde 2.25-2.50 aralığına yükselttiği açıklandı.

“Faiz kararı ile birlikte yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda, Banka’nın 2019 yılına ilişkin büyüme ve PCE enflasyon tahminini aşağı yönlü revize ettiği görülüyor. Fed Başkanı Powell yaptığı değerlendirmede, finansal koşulların sıkılaşmaya devam ettiğine değinirken yaşanan gelişmelerin görünümü temelde değiştirmediğini belirtti. Başkan, finansal krizden sonra 2018 yılının ABD ekonomisi için en iyi yıl olduğunu belirtirken ekonominin kademeli faiz artırımı yaklaşımını desteklediğini ifade etti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, dolarda yaşanan dalgalanmaya karşı yurtiçinde lirada yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda kısa süreli 5.20 seviyeleri civarına kadar gerilediği ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında dolarda yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte günü 5.2833 seviyeleri civarında günü tamamladı.

“BİST-100 endeksi günü yüzde 1.62 yükseliş ile 92 bin 552 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.4 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 2.45 düşüş ile yüzde 20.71 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 4.04 düşüş ile yüzde 16.87 düzeyinde günü tamamladı. “