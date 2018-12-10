PİYASALAR – Dolar 5.29, euro 6.04 ve sterlin de 6.73 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Dövizler haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2882 lirayı ve en yüksek 5.3241 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0406 lirayı ve en yüksek 6.0890 lirayı gördükten sonra 6.04– 6.05 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7341 lirayı ve en yüksek 6.7871 lirayı gördükten sonra 6.73– 6.74 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Artık Kansas’ta değiliz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Oz Büyücüsünün kahramanı Dorothy fırtına ile savrulan yatağında uyandığında nerede olduğunu bilemez. Emin olduğu tek şey artık Kansas’ta olmadığıdır. Fed’in faiz artışları ve ABD – Çin dış ticaret savaşları ile yatırım ikliminin değiştiğini gören yatırımcıların ruh hali Dorothy’den farklı değil. Uzun dönemli bir ayı piyasasına giriliyor mu emin değiller. Emin oldukları tek şey artık boğa piyasasında olmadıkları.

“Piyasalardaki gerilemeleri alış fırsatı olarak kullanma ezberi bozuluyor. 2009 krizi sonrasında yatırımcıların alıştığı ezber piyasalardaki gerilemeleri alış fırsatı olarak kullanmaktı. Bu görüşün arkasında iki temel varsayım yatıyordu; küresel büyümeyi tehdit eden risklere karşı G20 ülkelerinin işbirliği içinde hareket etmesi ve işler kötüye gittiği zaman süvarilerin (Fed, ECB, BOJ, BOE, PBOC) yardıma geleceğine olan güven.

“Popülizmin küreselleşmesi ekonomik küreselleşmeyi engelleyerek ilk varsayımı bozdu. Trump sonrası ABD – Çin ilişkileri, Brexit süreci ve İtalyan seçimlerinin Avrupa Birliği üzerindeki etkileri bunun iyi bilinen örnekleri.

“Fed’in küresel büyümenin yavaşlamasına ve ABD ekonomisinin önündeki risklerin artmasına rağmen para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği işareti ikinci varsayımı tehlikeye sokuyor.

“Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye ABD merkezli satış dalgası karşısında bugüne kadar dirençli seyretti. Bu eğilimin devam etmesi için Fed’in Aralık faiz artışından sonra uzun bir süre faizleri yükseltmemesi gerekiyor.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarına paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı (yüzde 0.5 düşüş) bir açılış bekliyoruz. Üçüncü çeyrek GSYIH verileri (beklenti İş Yatırım yüzde 2.2, piyasa yüzde 2.0) günün en önemli verisi.”