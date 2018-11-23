PİYASALAR – Dolar, 5.28, euro 5.99 ve sterlin de 6.77 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanışa yaklaşırken yüzde 0.3 düşüşle 92 bin 354 puanda.

BİST Bankancılık Endeksi yüzde 0.18 artışla 118 bin 703 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.52 düşüşle yüzde 16.86’ya gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.87 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2721 lirayı ve en yüksek 5.3138 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9908 lirayı ve en yüksek 6.0705 lirayı gördükten sonra 5.99 – 6.0 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7675 lirayı ve en yüksek 6.8482 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.