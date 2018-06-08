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Ekonomi

PİYASALAR – Dolar 4.49, euro 5.29, sterlin 6.04 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1

08 Haziran 2018 12:41

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından dün 4.4564 liraya kadar gerileyen dolar günü erken saatlerinde 4.49 liradan işlem görüyor.
Yeni günde en düşük 4.4709 lirayı gören dolar, 4.5163 liraya kadar yükseldikten sonra 4.49 – 4.50 lira aralığından işlem görüyor
Yeni günde en düşük 5.2807 lirayı gören euro, 5.3207 liraya kadar yükseldikten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığından işlem görüyor.
Yeni günde en düşük 6.0021 lirayı gören sterlin, 6.0622 liraya kadar yükseldikten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığından işlem görüyor.

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