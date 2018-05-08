PİYASALAR – Dolar 4.3131 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - Dolar, küresel piyasalarda gelişmeler ve jeopolitik risklerle 4.3131 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro da parite etkisiyle 5.12 lirayı aştı.

Küresel piyasalarda dolar endeksi günlük yüzde 0.54 artışla 93.254 ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, lira karşısında da kesintisiz yükselişle 4.3131 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı. Euro da parite etkisiyle yükselerek 5.1201 liraya kadar yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin puanın altında kapandı. BIS100, haftanın ikinci işlem gününü, yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 363 puandan geride bırakt.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde yüzde 14.01\'i gördü.

Bütçe giderlerinin artmasına bağlı olarak Hazine borçlanmalarını artıracağı beklentisiyle, devlet tahvili faizlerinde yükseliş de sürüyor. Tahvil bono piyasasında Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, dünkü yüzde 13.87\'den hızlı yükselişle yüzde 14\'ü de aştı ve yüzde 14.01 düzeyini gördü. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.33, valörde son işlemde yüzde 15.27 düzeyinden, bugün spot kapanışta yüzde 15.47 valörde yüzde 15.53 oldu.

Beklentilerin altında gelen Alman sanayi siparişleri ve euro bölgesi yatırımcı güveni verilerinin ardından euro/dolar paretisi de dün bu yıl ilk kez 1.19\'un altına indikten sonra, bugün 1.1842 düzeyine çekildi.

