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Ekonomi

PİYASALAR – Dolar 4.09, euro da 5.07 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4

18 Nisan 2018 12:37

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira aralığından başlayan dolar, günlük yüzde 0.09 artışla 4.1016 liradan euro ise günlük yüzde 0.09 artışla 5.0744 liradan işlem görüyor.
Euro/dolar paritesi günlük yüzde 0.04 artışla 1.2375 düzeyine yükseldi.
Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) Salı gününü günlük yüzde 1.76 düşüşle 108 bin 744 puandan kapattı.
Ahlatçı Yatırım Değerler\'in, “Bugün, Piyasalarda TÜFE Verileri ve Bej Kitap Raporu Ön Planda…” başlıklı Forex bülteninde de şu değerlendirme yapıldı:
“Çin’de açıklanan 2018 yılı 1.Çeyrek GSYH verilerine göre, Çin ekonomisi 1.çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 1.4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.8 büyüdü.
“İngiltere’de açıklanan Şubat ayı üç aylık ortalama ikramiyeler hariç ortalama gelir endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 ve üç aylık ortalama ikramiyeler dahil ortalama gelir endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 seviyesinde gerçekleşti.
“İngiltere’de açıklanan üç aylık ortalama İşsizlik Oranı Şubat ayında, yüzde 4.2 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre geriledi ve 1.9 seviyesinde gerçekleşti.
“ABD’de açıklanan Mart ayı İnşaat İzinleri piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 2.5 oranında ve aynı dönem İnşaat Başlangıçları verisi yüzde 1.9 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Mart ayı Sanayi Üretimi verisi aylık bazda yüzde 0.5 ve Mart ayı İmalat Üretimi verisi aylık bazda piyasa beklentisine paralel yüzde 0.1 artış gösterdi.
“ABD’de açıklanan Mart ayı Kapasite kullanım oranı verisi piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü artıda tamamladı.
“Yurt içerisinde, erken seçim söylemlerine yönelik haber akışları TL’de volatilitenin artmasına neden olduğu görülürken küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun dün, fiyatlamalarda 4.0735-4.1267 aralığında hareket ettiği günü 4.0943 seviyesinden tamamladığı görüldü.
“Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı 2018 yılı İlkbahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye’nin 2018 yılsonu büyüme beklentisini yüzde 4.3’ten yüzde 4.4’e yükseltirken 2019 yılsonu beklentisini yüzde 4.3’ten yüzde 4.0’a indirdi.”

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