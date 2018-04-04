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Ekonomi

PİYASALAR – Dolar 4.02, euro 4.94 lirayı aştı, Borsa düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Türkiye'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflamasıyla dolar tarihi zirvesine yaklaştı

04 Nisan 2018 21:13

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Türkiye\'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflamasıyla dolar tarihi zirvesine yaklaştı. ABD para birimi 4.0274 liraya, euro da 4.9481 liraya kadar çıkarken, Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı.
Dolar gün sonunda 4.0 - 4.01 lira, euro da 4.92 - 4.93 aralığında hereket ediyordu. Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.
Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşleri;
- yüksek enflasyon,
- risk algısında görülen artış,
- cari açık,
- yabancıların pozisyon azaltması,
- jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.
Bu gelişmelere bağlı olarak, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları hız kazandı ve carry trade pozisyonlarının da kapanmasıyla liradaki kayıplar daha da arttı.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise güne yüzde 0.19 yükselişle 114 bin 812 puandan başladıktan sonra, en düşük 113 bin 384 puanı gördüğü işlemlerin sonunda, günü yüzde 0.54 düşüşle 113 bin 975 puandan kapandı.

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