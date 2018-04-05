PİYASALAR – Dolar 4.01, euro 4.92 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Nisan (DHA) – Türkiye\'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflaması ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin hafifleyeceği beklentisiyle yükselen ABD ve Asya borsalarının etkisiyle, dolar gücünü koruyarak 4.0148 liraya, euro da 4.9311 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD yönetiminin, ticaret savaşları konusunda Çin ile görüşmeler yapmakta olduğunu ve amaçlarının ticaret savaşına girmek olmadığını söylemesi, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini hafifletti ve doların yükselmesini destekledi.

Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşleri;

- yüksek enflasyon,

- risk algısında görülen artış,

- cari açık,

- yabancıların pozisyon azaltması,

- jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları hız kazandı ve carry trade pozisyonlarının da kapanmasıyla liradaki kayıplar daha da arttı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise Çarşamba gününe yüzde 0.19 yükselişle 114 bin 812 puandan başlamış, en düşük 113 bin 384 puanı gördüğü işlemlerin sonunda, günü yüzde 0.54 düşüşle 113 bin 975 puandan kapamıştı.