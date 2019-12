Piyasalar dalgalanıp duruldu

ABD’nin resmen resesyonda olduğunun açıklanmasıyla ABD borsalarında dün yüzde 9’a yakın kayıplar oldu. Asya’daki bugünkü düşüşler bazı borsalarda yüzde 6’yı aştı. İMKB’de kayıp bir ara yüzde 4’ün üzerine çıkarken, gün sonunda borsa yüzde 0.39 artışla kapandı. Dolar ise gün içinde bir ara 1,62 YTL’yi gördü, ancak akşam saatlerinde 1.5970 YTL’ye geriledi.



Yurtdışındaki sert dalgalanma gün içinde doların yükselmesine, borsanın da düşmesine neden oldu. Dolar, bir hafta aradan sonra yeniden 1.60 YTL'nin üzerine çıkarken, İMKB'deki kayıp bin puanı aştı. Ancak akşam saatlerine doğru doların ateşi geriledi, borsa hisseleri de kayıpları telafi ederek hafif bir yükselişle günü tamamladı.



Dolar akşam sakinleşti



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1.5970 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2.0300 YTL oldu.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5950 YTL olan dolar güne 1,6250 YTL'den, 2,0150 YTL olan Euro 2,0440 YTL'den başlamıştı.



Dolar dün de global kaygıların beslediği endişelerle yüzde 2.2 artarak 1.5970 YTL'ye tırmanmıştı. Euro’nun satış fiyatı ise 2,0150 YTL olmuştu.



Yabancı bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Piyasalardaki tepki yükselişi sona ermişe benziyor. Global hisse senetleri geçen hafta elde ettiği kazanımların büyük bir bölümünü geri veriyor. Bunun hem dolar hem de bono piyasasına yansıması tabi ki yukarı yönlü olacaktır. Teknik açıdan 1,65 YTL mümkün görünüyor” dedi.



Endeks günlük bazda 0.39 değer kazandı



Piyasalardaki dalgalanma İMKB'yi de olumsuz etkiledi. Güne 3,58’lik hızlı bir düşüşle 23.460,57 puan seviyesinden başlayan borsada kayıp saat 10.10 itibariyle bin puanı aştı.



Endeks, dünkü kapanışa göre 1.016 puan azalarak 23 bin 315 puana düştü. Hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.



Ancak günün sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,39 değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 93,70 puan yükselerek 24.425,48 puandan kapandı.



Dolardaki yükseliş devam edebilir



Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, ABD Ekonomi Araştırmaları Ofisi'nin ABD'nin dün resmen resesyona girdiğini duyurduğuna dikkat çekti. Uskuay, "aslında bu durum malumun ilanı oldu çünkü piyasalar zaten resesyona girildiğini biliyordu. ABD'deki resesyonlar ortalama 16 aya yakın sürüyor. En erken, 2009 yılının altıncı ayında resesyondan çıkışın başlaması bekleniyor" dedi.



Uskuay, Merkez Bankası başkanları ve son olarak da FED Başkanı Bernanke'nin faiz indirimlerinin tek başına ekonomi güçlendirmeye yetmeyeceğini, başka önlemler de alınması gerektiğini açıklamasının da piyasada etkili olduğunu belirterek, "ABD bir haftada yükseldiğinin yarısını 1 günde geri verdi" dedi.



Yurtiçinde ise piyasaların ekonomik paket ile ilgili beklentisinin bir türlü karşılanamadığına ve paketin çıkmamasının hayal kırıklığı yarattığına işaret eden Uskuay şöyle devam etti: "Geçen hafta yabancı kurumların ekonomik paketin etkisi ile ilgili çok ciddi raporları vardı ve piyasadaki düzelmenin temel nedeni de buydu. Ama gerçekleşmedi. Normalde dolar kurunda bayram öncesi satış olurdu ve klasik olarak düşük seyrederdi. Ancak bu kez dolar yükseliyor. Doların 1.60 YTL üzerine çıkması, yükselişin bayram sonrasında da devam edeceğini gösteriyor. Yabancıların yılsonu nedeniyle pozisyon kapatmaları da yükselişi hızlandırabilir."



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası günü düşüşle tamamladı. Nikkei Endeksi, yüzde 6,35 oranında değer kaybederek 7.863,69 puandan kapandı. Borsanın değer kaybında küresel ekonomik kaygılar etkili oldu.



Avustralya'da borsa yüzde 4,2 düşerken, Çin ve Singapur'da yükseldi.



Filipinler, Tayvan, Hindistan ve Günay Kore'de ise borsa geriledi.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,42, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,27, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,05 yükseldi.



Brüksel'de borsa yüzde 1,04, Madrid'de yüzde 1,93 değer kazandı.



Yurtdışında dün sert düşüş yaşandı



ABD borsaları, dün, ekonomik yavaşlamanın dünya çapında derinleştiği yönündeki verilerle geçen haftanın kazanımlarının büyük kısmını kaybetti. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 7.70, Nasdaq yüzde 8.95, S&P 500 yüzde 8.93 değer kaybetti. Bu düşüşten en çok etkilenenler ise bankacılık ve perakendeci hisseleri oldu. Dün Avrupa'da da yüzde 6'ya varan düşüşler yaşandı.



Uzmanlar ekonomik resesyon endişeleri ve yavaşlamanın uzun süreceği beklentileri ile borsalara sert satışlar geldiğini ifade ediyor. ABD Ekonomi Araştırmaları Bürosu’nun ABD’nin Aralık 2007’de resesyona girmiş olduğu yönündeki açıklaması ve Fed Başkanı Ben Bernanke’nin ABD ekonomisinin hâlâ baskı altında olduğu yönündeki açıklaması da piyasalar üzerindeki baskıları artırdı.



New York Borsası güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında düne göre Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,86 artarak 8.219,42 puan oldu.



Açılışta Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,57 değer kazanarak 1.420,04 puana yükseldi.



Petrol fiyatı 48 dolara yaklaştı



Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 48 dolara yaklaştı. Petrol fiyatı bir ara son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.



ABD ham petrolünün varil fiyatı ocak ayı teslimi 71 sent azalarak 48,57 dolar oldu. Petrolün varil fiyatı bir ara 47,36 dolara inerek 2005 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 54 sent düşerek 47,43 dolar oldu.



Piyasa uzmanları ABD ve diğer ülkelerden gelen ekonomiye ilişkin verilerin tüketimin zayıfladığını göstermesinin petrol tüketimini olumsuz yönde etkilediğini, bunun da petrol fiyatlarında düşüşe yol açtığını söylediler.