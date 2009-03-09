Piyasalar bu hafta iç ve dış verilere odaklandı

Piyasalar bu hafta, ABD'de açıklanacak dataların yanı sıra içeride kapasite kullanımı ve yabancı işlemleri gibi verileri yakından takip edecek.



A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, piyasalarda bu hafta beklenen gelişmelere ilişkin ocak ayında sanayi üretiminin gerilediğini, 10 Mart’ta da kapasite kullanımına ilişkin verilerin açıklanacağını anımsattı.



Bu hafta içinde İMKB'de şubat ayına ait yabancı işlemlerinin de belli olacağını dile getiren Salar, "Bizim hesabımıza göre geçen ay, ocak ayından daha fazla bir yabancı satışı var" dedi.



ABD'de açıklanacak konut ve işsizlik verilerinin de yakından izleneceğini vurgulayan Salar, şunları kaydetti:



"Pozitif data gelmesinden ziyade bir öncekine göre daha az kötü data bile piyasaları olumlu etkileyebilir. Öyle bir noktaya gelindi ki piyasalar pozitif dataların oldukça uzakta olacağına inanmaya başladı. İçerde en önemli gündem maddesi dolar kuru. Kurun geldiği seviyeyle ilgili olarak düzenleyici kuruluşların ne tarz bir aksiyon alacağı izlenecek. Merkez Bankasının döviz tevdiat hesabındaki munzam karşılıklarını düşürmesi söz konusu olabilir. Daha önce bunu yapmıştı. Bunun dışında Merkez Bankasının müdahale etme olasılığı düşük. Kurun geldiği seviye IMF anlaşmasına önem kazandırıyor. Bu durumda IMF anlaşmasıyla ilgili gelişmeler de takip edilecek."



Kurun bugünkü seviyesinin kamu maliyesine negatif etki edebileceğine işaret eden Salar, ithalat üzerinden alınan vergilerin gerileme potansiyeline sahip olduğunu anlattı.



Piyasalarda güven artıcı mesajlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Salar, "Bana göre en önemli tehlike şu: Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki dönemde krize olan dayanıklılıkları sorgulanabilir. Bu da orta vadede daha negatif birtakım sıkıntılar yaşamamıza neden olabilir" diye konuştu.



Salar, önümüzdeki dönemde İMKB'de 21 binli seviyelerin test edilme olasılığı bulunduğunu, dolar kurunda ise 1,85 TL'nin seviyesinin artık önemli olduğunu, kısa vadede 1,85 TL'nin üzerine çıkılması halinde 2 TL'li seviyelerin konuşulabileceğini söyledi.

