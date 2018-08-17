Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ağustos (DHA) – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.62 düşüşle 86 bin 602 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), günlük yüzde 1.78 artışla 88 bin 695 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.81 artışla 96 bin 368 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.41 artışla 22.12 düzeyine çekildi.

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\'nın (MB) hamlelerinin ardından, Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleştirdiği tele konferansta mali disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yaptı ve “Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak” dedi.

İddialı bir tasarruf programı üzerinde çalışıldığını aktaran Albayrak yapısal reformların öncelikler arasında olduğunu, Merkez Bankası’nın mali politikalarla destekleneceğini ve para politikalarının tek başına enflasyonla mücadele etmek için yeterli olmayacağını vurguladı.

Bankacılık sektörünün güçlü olduğuna dikkat çeken Albayrak, gerektiği durumda kamu bankalarının hükümet tarafından destekleneceğini ve ortaya konan ekonomik çerçevenin serbest piyasa kuralları içinde olacağını belirtti.

Dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleşen görüşme ertesinde, erken işlemlerde dolar 5.7503, euro 6.5699, sterlin 7.3266 liraya kadar çekildikten sonra, bugün İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson\'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı yeniden reddetmesiyle

Gün içi işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7503 ve en yüksek 6.3480 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında,

- euro en düşük 6. 5699 ve en yüksek 7.2366 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7. 3266 lira ve en yüksek 8.0865 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.40 düşüşle 96.25 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.24 artışla 1.1404 düzeyine çekildi.