PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi günü yüzde 0.43 düşüşle kapadı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Haftaya yüzde 0.3 artışla 94 bin 477 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), günü yüzde 0.43 düşüşle 94 bin 348 puandan kapadı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.40 düşüşle 98 bin 160 puana indi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.77 artışla yüzde 18.97 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası\'nın bir önceki hafta politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75\'ten yüzde 24\'e yükseltmesinin ardından, dolar 6.0137 liraya, euro 7.0077 liraya sterlin de 7.8692 liraya kadar gerilemişti.

Gün ortası işlemlerinde;

- en yüksek 6.3277 lira ve en düşük 6.1458 lirayı gören dolar, 6.30 - 6.31 lira aralığında,

- en yüksek 7.3910 lira ve en düşük 7.1444 lirayı gören euro, 7.37 - 7.38 lira aralığında,

- en yüksek 8.3144 lira ve en düşük 8.0348 lirayı gören sterlin, 8.29 - 8.30 lira aralığında hareket ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.48 düşüşle 94.51 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.55 artışla 1.1689 düzeyinde.