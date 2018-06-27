PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi güne yatay başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Haziran (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne günlük yüzde 0.03 artışla 94 bin 433 puandan başladı.

Erken işlemlerde en düşük 4.6108 lirayı gören dolar 4.6426 liraya kadar yükseldikten sonra 4.64 – 4.65 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.3708 lira ve en yüksek 5.4189 lirayı gördükten sonra 5.41 – 5.42 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.0976 lirayı gören sterlin 6.1459 liraya kadar yükseldikten sonra 6.14 – 6.15 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Gecikmeli seçim yükselişi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Satış dalgası sonrası dünya borsalarındaki ayrışma devam ediyor. S&P 500 sert satış dalgası sonrasında 2700 seviyesindeki desteğine tutunmayı başardı.

“Asya borsalarında Çin merkezli satışlar devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki artışı arkasına alan enerji hisseleri yükseliyor.

“Küresel satışlar nedeniyle haftaya kayıpla başlayan Türkiye piyasaları seçim kutlamasını gecikmeli olarak yaptı.

“Doların küresel olarak güçlenmesine rağmen Türk lirası dün yüzde 1.2 değer kazandı. Hisse senedi ve tahvilde en çok kazandıran piyasalar arasında yer aldık.

“S400 savunma sistemleri alımıyla ile ilgili ABD dışişleri tarafından yapılan uyarıların piyasa üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.”