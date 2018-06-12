PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 95 bin puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle, lira bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 96 bin puandan başladığı güne, günlük yüzde 1.27 düşüşle 95 bin 438 puandan devam ediyor.

Erken işlemlerde en düşük 4.5209 lirayı gören dolar 4.5802 liraya kadar yükseldikten sonra 4.56 – 4.57 lira aralığında, euro da, en düşük 5.3142 lira ve en yüksek 5.4001 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığından işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.0428 lirayı gören sterlin 6.1327 liraya kadar yükseldikten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığından işlem görüyor.