Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Ağustos (DHA) –Haftaya yüzde 1.13 düşüşle 93 bin 869 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde 88 bin puan düzeyine kadar çekildikten sonra, kapanışa saatine doğru günlük 1.48 düşüşle 93 bin 531 puandan devam ediyor.

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, haftaya erken işlemlerde artışla başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 7.80 düşüşle 101 bin 88 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri .62 artışla 22.69 düzeyinde.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan, yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildiği duyuruldu.

Sosyal medyada dolaşan “Dövizlerin devlet eliyle liraya çevrilmesi” ve “Dolar kurunun sabitlenmesi” iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) da yayınlanan yazılı açıklamasında söylenti niteliğindeki haberlere itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Öğle sonrası işlemlerde;

- dolar en düşük 6.4461 ve en yüksek 7.1105 lirayı gördükten sonra 6.87 - 6.88 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3617 ve en yüksek 8.1253 lirayı gördükten sonra 7.85 – 7.86 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2296 lira ve en yüksek 9.0646 lirayı gördükten sonra 8.79 – 8.80 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 14 adüşüşle 96.22 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.44 artışla 1.1425 düzeyinde.



