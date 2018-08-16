Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) –Güne, günlük yüzde 1.04 d91 bin 493 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 1.97 gerileyerek 88 bin 535 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.15 düşüşle 96 bin 969 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.98 artışla 21.67 düzeyine döndü.

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\'nın (TCMB) hamlelerinin etkisiyle dolar 5.7013, euro 6.5005 ve sterlin de 7.2666 liraya kadar çekildi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5. 7013 ve en yüksek 6.0385 lirayı gördükten sonra 5.79 - 5.80 lira aralığında,

- euro en düşük 6. 5005 ve en yüksek 6.8818 lirayı gördükten sonra 6.59 – 6.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7. 2666 lira ve en yüksek 7.70 lirayı gördükten sonra 7.36 – 7.37 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.09 düşüşle 96.61 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.1 artışla 1.1370 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Körfez’den uzanan dost eli…” başlıklı piyasa bülteninde küresel piyasalarda satış dalgasının sertleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Güçlü dolar, dış ticaret savaşları ve gelişmekte olan ülkelere yönelik endişeler hisse senedinden, tahvile, dövizden emtia piyasalarına tüm varlık guruplarını vuruyor. Buna rağmen henüz altın, İsviçre frangı ve yen gibi emin liman yatırım araçlarına bir yöneliş görülmüyor.

“Türkiye piyasalarında bir ayrışma yaşanıyor. BDDK ve Merkez Bankası’nın aldığı önlemler nedeniyle kapatılan açık pozisyonlar sayesinde Türk lirasındaki yangın kontrol altına alındı. Türk lirasının dip noktasına göre değer artışı yüzde 20’yi geçti. Ancak küresel piyasalardaki satışlar nedeniyle halen hisse senedi ve tahvil piyasalarında bir toparlanma görmüyoruz.

“ABD vadelilerinde yaşanan yükseliş ve Katarın Türkiye ekonomisine 15 milyar dolar yatırım yapacağı haberi bugün Türkiye varlıklarını destekleyecek. Katar parasının hangi alanlara yatırılacağı ve ne kadar zamanda geleceğine bağlı olarak piyasa tepkisi şekillenecek. Günün önemli haberi, ÖTV artışı nedeniyle benzine yapılan yüzde 9.0 zam bütçe için iyi enflasyon için kötü haber.

“Borsa İstanbul’un Perşembe gününe yüzde 0.5 – 1.0 bandında yükselişle güne başlamasını bekliyoruz. Ancak piyasalardaki asıl hareketlilik Bakan Albayrak’ın küresel yatırımcılarla yapacağı telekonferansta piyasaları ne kadar ikna edebileceğine bağlı olarak belirlenecek.”