PİYASALAR –  Borsa Istanbul 96 bin 905 puana döndü

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – ABD ile süren Rahip Brunson davasına bağlı gerilime paralel dövizler haftanın son gününde güçlü yükselerek yeni tarihi zirvelerini gördükten sonra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları öncesinde güçlü seyrini sürdürüyor. Dolar 5.91, euro 6.80 ve sterlin 7.57 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul endeksi ise yüzde 0.29 düşüşle 96 bin 905 puana döndü.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı Yeni Ekonomik Model hem iç piyasada hem de küresel piyasalarda yakından izleniyor.

ABD’de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Türkiye ile müzakere sürecinin devam ettiğini söylemesi sonrası doların küresel piyasalarda da değer kazanması ve dolar endeksinin 13 ayın zirvesine yükselmesiyle, iç piyasada dövizler güçlü seyrine devam ediyor.

Erken işlemlerde dolar 6.25, euro 7.15, sterlin 8.00 liranın üzerine kadar çıktıktan sonra tekrar geriledi.

DOLAR endeksi yüzde 0.43 artışla 96.02 düzeyine yükselerek, 13 ayın zirvesini gördü.

EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı 1.15 düzeyinin de altına indi. Parite yüzde 0.25 düşüşle 1.1470 düzeyine geriledi.

Perşembe günü yüzde 0.29 yükselişle 96 bin 905 puandan kapanan BIST 100 Endeksi haftanın son gününde yüzde 0.21 düşüşle 96 bin 983 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.10 düşüşle 114 bin 783 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 4.71 artışla 20.67 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde ;

- dolar en düşük 5.5350 ve en yüksek 6.2507 lirayı gördükten sonra 5.91 – 5.92 lira,

- euro en düşük 6.3846 ve en yüksek 7.1584 lirayı gördükten sonra 6.80 - 6.81 lira,

- sterlin en düşük 7.1034 lira ve en yüksek 8.00 lirayı gördükten sonra 7.57 – 7.58 lira aralığında işlem görüyor.