Piyasalar – Borsa Endeksi günü 95 bin puan üzerinde kapattı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran (DHA) – Güne yüzde 0.04 artışla 94 bin puanın üzerinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 0.53 artışla 95 bin 57 puandan kapandı.

Erken işlemlerde en düşük 4.7292 lirayı gören dolar 4.7681 liraya kadar yükseldikten sonra 4.73 – 4.74 lira aralığında işlem görüyor.

Euro, en düşük 5.4738 lira ve en yüksek 5.5143 lirayı gördükten sonra 5.50 – 5.51 lira aralığında işlem görüyor.

Sterlin de Bank of England’ın (BoE) Türkiye saatiyle 14:30’da açıklanan faiz kararı sonrasında günlük yüzde 0.88 artışla 6.2899 lira düzeyine yükseldi. Sterlin gün içinde en yüksek 6.2980 lira düzeyini gördükten sonra 6.28-6.29 aralığına döndü.

İş Yatırım’ın günlük piyasa değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye piyasaları sosyal medyada mantar gibi türeyen anket kirliliğinin baskısı altında dünya piyasalarındaki yükselişe katılamadı.

“ABD borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış öngörmüştük.

“Ancak hisse senedindeki pozitif ayrışmanın, döviz, tahvil ve CDS piyasalarınca paylaşılmaması halen kaygan zeminde olduğumuzu gösteriyor.”