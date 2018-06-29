PİYASALAR – Borsa Endeksi güne yüzde 0.62 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe, günlük yüzde 0.62 artışla 96 bin 827 puanda başladı.

Erken işlemlerde en düşük 4.5629 ve en yüksek 4.5995 lirayı gören dolar 4.567 – 4.57 lira aralığında işlem görüyor.

Euro, en düşük 5.3022 ve en yüksek 5.3438 lirayı gördükten sonra ve 5.31 – 5.32 lira aralığında işlem görüyor.

Sterlin en düşük 5.9844 ve en yüksek 6.0202 lirayı gören sterlin de 5.98 – 5.99 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Tepki alışları…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya piyasaları sert satış dalgası sonrası toparlanmaya çalışıyor denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Avrupa Birliği zirvesinde mülteciler konusunda anlaşmaya varılması sonrası dolarda sert bir değer kaybı görülüyor.

“Başarılı geçen stres testi sonrasında S&P-500 bankaların önderliğinde yükseliyor. Latin Amerika ve Asya piyasaları Wall Street’in önderliğinde yaralarını sarmaya çalışıyor.

“Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. 24 Haziran seçimleri sonrası Türk lirası yüzde 2.9 değer kazanarak gelişmekte olan ülke paralarını yüzde 3.5 yendi.

Hisse senedi ve tahvilde de benzer bir eğilim görüyoruz. ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’un yüzde 0.5 yükselişle açılması bekleniyor.

“Avrupa Birliğinin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için üç milyar avroluk yardımı serbest bırakması piyasaları destekleyecek.

“Sabah gazetesinde çıkan ödeme vadelerine 60 – 90 gün arası tavan getirilmesinin istendiği haberi işletme sermayesi üzerinde baskı yaparak Migros, Şok, Mavi gibi şirketleri olumsuz etkileyebilir.”