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Ekonomi

PİYASALAR – Borsa 96 bin puanda,  dolar 4.49, euro 5.28 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1

08 Haziran 2018 18:16

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından dün 4.4564 liraya kadar gerileyen dolar günü piyasaların açılmasıyla 4.49 liradan işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 4.4709 lirayı gören dolar 4.5420 liraya kadar yükseldikten sonra 4.49 – 4.50 lira aralığından işlem görüyor
Gün içinde en düşük 5.2807 lirayı gören euro 5.3436 liraya kadar yükseldikten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığından işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 6.0021 lirayı gören sterlin 6.0913 liraya kadar yükseldikten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığından işlem görüyor.
Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.44 düşüşle 98 bin 191 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 2.09 düşüşle 96 bin 567 puanda geriledi.

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