T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Piyasalar – Borsa 95 bin puana döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Güne günlük yüzde 0

20 Haziran 2018 19:29

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Güne günlük yüzde 0.15 düşüşle 94 bin 296 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.71 artışla yeniden 95 bin puanın üzerine çıktı.
Erken işlemlerde en düşük 4.7297 lirayı gören dolar 4.7695 liraya kadar yükseldikten sonra 4.73 – 4.74 lira aralığına, euro, en düşük 5.4852 lira ve en yüksek 5.5216 lirayı gördükten sonra 5.49 – 5.50 lira aralığına, gün içinde en düşük 6.2377 lirayı gören sterlin 6.2768 liraya kadar yükseldikten sonra 6.25 – 6.26 lira aralığına döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirHaziran DHAGüneBorsaEndeksi BİST100Erken
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24