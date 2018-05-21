PİYASALAR – Borsa 103 bin puanda, dövizler geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası’nın geçen hafta ortasında “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeni haftaya yeni rekor düzeylerde başladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin\'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak dolar yükseldi.

ABD para biriminin, küresel piyasalarda önde gelen altı para birimi karşısındaki gelişimini izleyen dolar endeksi 93.860 ile beş ayın zirvesine çıkarken, euro yüzde 0.30 düşüşle 1.1738 dolara geriledi.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde;

- dolar 4.5652 lira ile,

- euro 5.3585 lira ile,

- sterlin 6.1285 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Öğle saatlerinde dolar 4.54 – 4.55 lira aralığına, euro 5.33 – 5.34 lira aralığına, sterlin de 6.09 – 6.10 lira aralığına döndü

Merkez Bankası\'nın geçen hafta yaptığı açıklama öncesi; dolar 4.5011 lira ile, euro 5.3251 lira ile, sterlin de 6.0698 lira ile tarihi rekor düzeylerini görmüştü.

Merkez Bankası\'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, \"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır\" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftaya günlük yüzde 0.24 düşüle 102 bin 166 puandan başladıktan sonra, öğle saatlerinde günlük yüzde 0.76 5 artışla 103 bin 173 puanda.