T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PİYASALAR – Borsa 102 bin puanda, dolar 4.32, euro 5.17 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen doların liraya karşı yükselişi sürüyor

14 Mayıs 2018 13:23

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen doların liraya karşı yükselişi sürüyor. Dolar yeni haftanın ilk işlemlerinde 4.3519 lira ile tarihi rekoruna yaklaşırken, euro da 5.2055 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.
ABD\'de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı \"çekirdek enflasyon\"un Nisan\'da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine, \"kademeli\" yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.
Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi yeni haftanın ilk işlemlerinde 92.49’a kadar gerilerken, euro/dolar paritesi de 1.1968 düzeyine yükseldi.
Erken işlemlerde 4.3519 lirayı gören dolar daha sonra 4.32 - 4.33 lira aralığına, 5.2055 lirayı gören euro da 5.17 - 5.18 aralığına döndü.
Borsa İstanbul Endeksi de haftaya yüzde 0.11 düşüşle 101 bin 738 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 0.22 artışla 102 bin 114 puana yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirMayıs DHAABDDolarNisanABD Merkez Bankası FedGeçenErkenBorsaEndeksi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24