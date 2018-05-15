PİYASALAR – Borsa 102 bin puanda, dolar 4.39, euro da 5.23 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi. Erken işlemlerde dolar 4.3983 liraya, euro da 5.2481 liraya kadar tırmandı.

Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükselişi, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor. Piyasaların gözü bugün, Hazine\'nin çıkacağı iki ihaleye özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinde olacak.

Dolar Endeksi dün, bu ayın başında gördüğü 92.243\'lük en düşük düzeyinden yüzde 0.1 ile hafif yükselerek 92.647 düzeyine çıkarken, ABD\'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi de yalnızca 1 bazpuanlık artışla 3.001 düzeyine, euro da yüzde 0.1 artışla 1.1932 dolara çıktı.

Öğle saatlerinde, dolar 4.39 - 4.40 lira ve euro da 5.23 - 5.24 lira aralığında yeni rekor düzeylere yakın hareket ederken, dün tahvil bono piyasasında yüzde 14\'e yakın kapanın gösterge 10 yıllık tahvil ve yüzde 16.10\'a yükselen iki yıllık tahvilde bugünkü gelişmeler de izlenecek.

Borsa İstanbul Endeksi ( BİST100) de yeni güne günlük yüzde 1.07 düşüşle 102 bin 265 puandan başladıktan sonra öğle saatlerine 102 bin 29 puandan işlem görüyor.