PİYASALAR – BİST100 yüzde 3.42 düştü, dolar 5.61 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Banka ve şirketlerin zayıf gelen üçüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günü yüzde 3.42 düşüşle 90 bin 541 puandan kapattı. BIST Bankacılık Endeksi\'ndeki düşüş ise yüzde 4.35\'i buldu ve endeks 105 bin 927 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.80 düşüşle yüzde 18.07’ye, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 2.14 düşüşle yüzde 25.17 düzeyine çekildi.

Merkez Bankası\'nın 31 Ekim\'de yapacağı Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı\'na odaklanan döviz piyasaları ise genel olarak yatay hareket etti.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6066 lira ve en yüksek 5.6604 lirayı gördükten sonra 5.61 - 5.62 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3608 lira ve en yüksek 6.4348 lirayı gördükten sonra 6.38 - 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1692 lira ve en yüksek 7.2520 lirayı gördükten sonra 7.20 - 7.21 lira aralığında hareket ediyor.