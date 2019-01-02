PİYASALAR – BİST100 yüzde 2.53 kayıpla 88 bin puan düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en yüksek 90 bin 986 ve en düşük 88 bin 650 puanı gördükten sonra, yılın ilk işlem günü yüzde 2.53 kayıpla 88 bin 962 puanda tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.60 düşüşle 113 bin 494 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.48 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.71 artışla yüzde 19.87 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2712 lirayı ve en yüksek 5.3938 lirayı gördükten sonra 5.37 – 5.38 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0240 lirayı ve en yüksek 6.1717 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6462 lirayı ve en yüksek 6.8456 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında hareket ediyor.