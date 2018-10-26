PİYASALAR – BİST100 yüzde 2.18 düşüşle 91 bin puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 24’te sabit tutması ardından haftanın son işlem gününe 93 bin 973 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), öğleden sonra yüzde 2.09 düşüşle 91 bin 761 puana kadar düştü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.89 düşüşle 107 bin 536 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.80 düşüşle yüzde 18.07’ye, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 2.33 düşüşle yüzde 25.12 düzeyine çekildi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6066 lira ve en yüksek 5.6604 lirayı gördükten sonra 5.63 - 5.64 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3608 lira ve en yüksek 6.4348 lirayı gördükten sonra 6.39 - 6.40 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1723 lira ve en yüksek 7.2520 lirayı gördükten sonra 7.21 - 7.22 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Çarşambanın gelişinden Perşembe belli olmuyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde hisse senedi piyasalarında Wall Street kaynaklı oynaklığın devam ettiğine işasret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çarşamba günkü sert satışın ardından Perşembe günü toparlanan hisse senetleri kapanış sonrası gelen şirket karları sonrası yeniden satışa döndü.

“ABD vadelilerindeki zayıflamaya paralel Asya borsaları satıcılı bir seyir izliyor.

“Küresel olarak değer kazanan dolara ve Merkez Bankası’nın faiz artırmamasına rağmen güçlü duran Türk lirası ve uzun vadeli faizlerdeki düşüş Borsa İstanbul’un küresel dalgayı görece hafif atlatmasını sağlıyor.”