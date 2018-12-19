PİYASALAR – BİST100, yüzde 1.6 artışla 92 bin 534 puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı beklenirken, yüzde 0.27 artışla 91 bin 316 puandan başladığı günün sonunda yüzde 1.6 artışla 92 bin 534 puandan işlem görüyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.51 artışla 117 bin 953 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.04 düşüşle yüzde 16.87 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 2.45 düşüşle yüzde 20.71 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3151 lirayı ve en yüksek 5.3531 lirayı gördükten sonra 5.34 – 5.35 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0559 lirayı ve en yüksek 6.1034 lirayı görükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7312 lirayı ve en yüksek 6.7755 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.