PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.5 düştü, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Güne 93 bin puanın üzerinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), günü yüzde 1.5 düşüşle 91 bin 445 puandan kapatırken, BİST Bankacılık Endeksi\'ndeki düşüş yüzde 2.53\'ü buldu.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.58 düşüşle yüzde 16.85’e, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 2.86 düşüşle yüzde 21.09’a çekildi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4298 lira ve en yüksek 5.5194 lirayı gördükten sonra 5.46 – 5.47 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1226 lira ve en yüksek 6.2274 lirayı gördükten sonra 6.15 – 6.17 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9915 ve en yüksek 7.1107 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında işlem görüyor.