PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.31 düşüşle 90 bin puan düzeyine geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.37 artışla 92 bin 136 puandan başladıktan sonra, gün ortasında yüzde 1.31 düşüşle 90 bin 596 puana geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.36 artışla 112 bin 605 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.56 artarak yüzde 18 olurken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.37 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3470 lirayı ve en yüksek 5.3990 lirayı gördükten sonra 5.37– 5.38 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0589 lirayı ve en yüksek 6.1237 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6834 lirayı ve en yüksek 6.7709 lirayı gördükten sonra 6.75 – 6.76 lira aralığında işlem görüyor.