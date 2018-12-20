PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.09 kayıpla 91 bin 547 puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri 0.25 baz puan yükseltmesi sonrasında, yüzde 0.74 düşüşle 91 bin 864 puandan başladığı güne yüzde 1.09 düşüşle 91 bin 547 puanda devam ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.69 düşüşle 116 bin 403 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.54 düşüşle yüzde 16.61 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.39 artışla yüzde 20.79 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2660 lirayı ve en yüksek 5.3222 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0096 lirayı ve en yüksek 6.0712 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6601 lirayı ve en yüksek 6.7347 lirayı gördükten sonra 6.69 – 6.70 lira aralığında işlem görüyor.