PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.01 yükseldi, dolar 5.37 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.52 artışla 90 bin 518 puandan başladıktan sonra gün ortasında yüzde 1.01 artışla 90 bin 957 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.29 artışla 112 bin 574 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.99 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.23 artışla yüzde 21.41 düzeyine çıktı.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3356 lirayı ve en yüksek 5.3872 lirayı gördükten sonra 5.37 – 5.38 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0754 lirayı ve en yüksek 6.1448 lirayı gördükten sonra 6.13 - 6.14 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7406 lirayı ve en yüksek 6.8457 lirayı gördükten sonra 6.83 – 6.84 lira aralığında işlem görüyor.