PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.71 düşüşle 91 bin puanda, dolar 5.28 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.08 düşüşle 91 bin 777 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 0.71 düşüşle 91 bin 199 puana geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.86 düşüşle 116 bin 482 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.18 ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.11 düşüşle sırasıyla yüzde 16.63 ve yüzde 20.40 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2457 lirayı ve en yüksek 5.2944 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0207 lirayı ve en yüksek 6.0676 lirayı görükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6507 lirayı ve en yüksek 6.7172 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında işlem görüyor.