PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.62 yükseldi, dövizler yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günü yüzde 0.62 artışla 93 bin 287 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi gün içinde yüzde 1.0\'in üzerinde artışla 119 bin 28 puana kadar yükseldi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.12 düşüşle yüzde 16.98 düzeyine çekilirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.75 artışla yüzde 20.13 düzeyine çıktı.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4521 lirayı ve en yüksek 5.4980 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira aralağında,

- euro en düşük 6.1529 lirayı ve en yüksek 6.2109 lirayı gördükten sonra 6.18 – 6.19 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0480 lirayı ve en yüksek 7.1527 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.