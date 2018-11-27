PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.56 düştü, dolar 5.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.06 düşüşle 93 bin 904 puandan başladıktan sonra, gün ortasında yüzde 0.56 kayıpla 93 bin 432 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.0 düşüşle 120 bin 380 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değşim göstermeyerek yüzde 16.59 ve yüzde 20.28 düzeyinlerinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2255 lirayı ve en yüksek 5.2604 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9167 lirayı ve en yüksek 6.9632 lirayı gördükten sonra 5.93 – 5.94 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6751 lirayı ve en yüksek 6.7456 lirayı gördükten sonra 6.68 – 6.9 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “BIST Banka endeksi kritik çizgide” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün gün içinde, liradaki değer kazancının da yardımıyla, 123 bin seviyesine kadar yükselen BIST Banka endeksi, günü 121 bin 595 seviyesinde kritik direnç seviyesinin altında kapattı.

“Bu sabah itibarı ile Trump’ın Çin ile anlaşma olmadığı takdirde ilave vergiler getireceğine dair açıklmaları Asya piyasalarında olumsuz etki yaratmadı. Petrol 60 doların yakınında seyrederken, 5.24 seviyesinin altında güçlenmeye devam ediyor.

“BIST Banka endeksinin 122 bin 400 seviyesini aşması halinde bir sonraki direnç noktası önümüzdeki günlerde 126 bin 344 seviyesi olacak.

“Yurtdışında ise ABD’de açıklanacak Kasım ayı tüketici güven endeksi ve FED yetkillerinin konuşmaları gündemde ön plana çıkıyor.”